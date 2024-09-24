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Автокомпании КНР маскируются в РФ под новыми брендами

Автокомпании из КНР маскируют в РФ старые модели под новыми брендами

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Geely

Компания Geely приостановила продажи своего кроссовера Tugella в России, что совпало с запуском на российском рынке нового автомобильного бренда Knewstar. Несмотря на незначительные различия между моделями, данный шаг позволит производителю избежать потенциальных санкций, сообщают «Известия».

По словам экспертов, российский рынок имеет огромное значение для Geely, однако компания также активно участвует в других крупных международных проектах. Они подчеркивают, что используя бренды-клоны в России, китайский автопроизводитель стремится сохранить свои позиции на важных рынках в других странах.

«Безусловно, Geely занимает весомую позицию на российском рынке, уверенно обосновавшись среди трех самых популярных иностранных автокомпаний. Тем не менее у компании также есть проекты в других странах, на которыми она не хочет рисковать», — пояснил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, отметив, что в дополнение к выпуску автомобилей компания задействована в крупных международных телекоммуникационных и космических инициативах, среди которых — сотрудничество со SpaceX Илона Маска.

До этого сообщалось, что цены на автомобили из КНР в России выросли из-за сложностей в расчетах с китайскими банками.

Ранее стало известно, в каких регионах России покупают больше всего автомобилей.

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