Марка Belgee показала рекордные продажи машин в России

Белорусская марка Belgee, под которой продаются собираемые на заводе в Борисове кроссоверы X50 и X70 (Geely Coolray прошлого поколения и Geely Atlas Pro), продемонстрировала рекордный уровень продаж за неделю. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам 38 недели 2024 года (с 16 по 22 сентября) в России было продано 1139 новых автомобилей Belgee. Предыдущий рекорд в 1042 экземпляра был зафиксирован в апреле 2024 года. По итогам прошедшей недели бренд Belgee занял шестое место среди представленных в нашей стране автомобильных марок. Его опережают российская Lada (8,6 тыс. машин за неделю), Haval, Geely, Chery и Changan.

До этого стало известно, в каких регионах России наблюдались самые высокие продажи новых легковых автомобилей по итогам августа.

Ранее россиянам назвали главные особенности Haval H3.