Самый большой кроссовер Smart поступил в продажу

В Китае начался прием заказов на самый большой в истории кроссовер Smart. Модель Smart #5 по предзаказу предлагается минимум за 245 тыс. юаней (3,2 млн рублей), сообщает CarNewsChina.

Длина кроссовера составляет 4705 мм, колесная база — 2900 мм. Автомобиль доступен в восьми цветах на выбор, включая бежевый, зеленый и красный. Для кроссовера Smart предусмотрен набор внедорожного оборудования, включая экспедиционный багажник, лазерный прожектор на крыше и ящики для вещей на боковинах кузова.

Smart #5 построен на платформе SEA от Geely c 800-вольтовой электросистемой, он выпускается с одним или двумя электродвигателями. Одномоторный кроссовер выдает 335 л.с. или 358 л.с. В двухмоторном варианте силовая установка развивает от 579 до 637 л.с. Самая мощная версия Smart называется Brabus Performance.

В зависимости от исполнения, запас хода электромобиля составляет от 570 до 740 км.

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