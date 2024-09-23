В России появится новый кроссовер Omoda C7

В России состоялась закрытая онлайн-презентация нового кроссовера Omoda C7, который выйдет на наш рынок в 2025 году. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

Длина новинки — 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5.

Автомобиль будут продавать в России с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой. Для C7 предусмотрен передний и полный привод. Возможно, что для рестайлинговой версии кроссовера будет доступна электрическая силовая установка. Автомобиль получит радиаторную решетку с пиксельным узором и узкие фары головного света. В интерьере предусмотрен 15-дюймовый дисплей медиасистемы.

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