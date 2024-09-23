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Рассекречен дизайн нового кроссовера Chery Tiggo 9 для РФ

Chery показала на фото салон нового кроссовера Tiggo 9 для рынка России

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Chery Russia

Компания Chery представила интерьер нового флагманского кроссовера Tiggo 9 для России. Новинка будет иметь просторный семиместный салон. Об этом сообщает пресс-cлужба Chery.

Отмечается, что сиденья Tiggo 9 выполнены из натуральной кожи с перфорацией. Кресло водителя оснащено электрорегулировками в восьми направлениях и в четырех — поясничного упора. Память обеспечит комфортную посадку, а встроенная опция массажа позволит снять нагрузку с мышц в долгих путешествиях.

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Chery

Мультимедийная система флагманского Tiggo 9 состоит из двух крупных дисплеев. «Парящий» экран приборной панели диагональю 10,3 дюйма и 15,6-дюймовый основной планшет с высоким разрешением (Ultra HD 2560 x 1440).

Дебют модели состоялся весной на автосалоне в Пекине. Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм.

Под капотом установлен бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с., еще 224 л.с. выдает гибридная трансмиссия 3DHT с электромоторами и трехступенчатым редуктором. Заявленный расход топлива автомобиля — 5,2 литра бензина АИ-95 на 100 км пути. Разгон до 100 км/ч — 4,5 секунды. Запас хода кроссовера около 1400 км.

Кроссовер оснащен системой полного привода, клиренс равен 210 мм.

О дате презентации автомобиля не сообщается.

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