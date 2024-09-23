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Россиян предупредили об удаленных блокировках некоторых китайских автомобилей

Компания Zeekr начнет отключать ввезенные в Россию по серым схемам электромобили

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Zeekr

Китайская компания Zeekr начнет отключать свои электромобили, которые были ввезены в Россию по серым схемам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Еще в июне компания заявила о намерении бороться с незаконно экспортированными машинами. Zeekr планирует удаленно отключать электрокары, которая изначально предназначалась для пользования на территории Китая, но были ввезены в другие страны.

В компании рассказали, что под блокировку попадут электромобили, которые выпущены после середины июля текущего года. Zeekr проверит геолокацию своей техники, и если выяснится, что электрокар находится за пределами указанной в договоре зоны обслуживания, то система перестанет запускать авто и предложит вернуть его в Китай. Также блокировке подвергнутся машины с установленными неавторизованным изготовителем сим-картами.

Сообщается, что у поставщиков есть решение этой проблемы, но за него автовладельцам придется заплатить. Предлагается приобрести за 75 тысяч рублей специальный блок, отключающий электрокар марки Zeekr от мастер-аккаунта. Однако неизвестно, надолго ли хватит такого способа, поскольку производитель устранить эту уязвимость.

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