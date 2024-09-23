Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На «АвтоВАЗе» рассказали о дальнейшем развитии проекта Lada Largus

«РГ»: «АвтоВАЗ» выпустит обновленный Lada Largus

close
Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустит обновленную версию модели Lada Largus. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина.

«Что касается фейслифта, обновления, то у нас все в планах. Но это точно не сегодня и не завтра (не следующий год). Мы собираемся выпустить на рынок версию CNG. Она должна выйти до конца этого года. Видим определенный спрос на нее, готовы наращивать объем. Что касается цены — пока сказать не можем, сколько она будет стоить», — сказал топ-менеджер в интервью «РГ».

Он также заявил, что 25 сентября начнется производство электрической модели e-Largus.

Весной 2023 года «АвтоВАЗ» показывал предсерийный вариант e-Largus. Автомобиль оснастили литий-ионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с., на одном заряде он способен преодолеть до 400 км. Разгон до 100 км/час занимает менее 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Машину полностью адаптируют под российский климат. Также Е-Largus будет состоять на 50% из отечественных компонентов.

Ранее сообщалось, что внедорожник Lada Niva может стать электромобилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами