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В России зафиксировали бум спроса на гибриды и электромобили

«Авито Авто» сообщил о четырехкратном росте спроса на гибриды и электрокары в РФ

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Porlamfer/autowp.ru

Спрос на автомобили с гибридными силовыми установками в России летом 2024 года вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто», предоставленном «Газете.Ru».

Эксперты классифайда проанализировали спрос, предложение и цены на гибриды и электромобили в июне-августе 2024 года.

«Оказалось, что спрос на гибриды год к году вырос в 4 раза, на электрокары — на 80%, а по сравнению с весной – на 19% и 11% соответственно. Количество объявлений о продаже гибридов в России летом 2024 года увеличилось в 3,4 раза по сравнению с летом предыдущего года и на 12% по сравнению с весной 2024 года», — отмечается в исследовании.

Среди гибридных автомобилей наибольший интерес у россиян вызывает кроссовер LiXiang L9. Их доля в спросе составляет 14%. Средняя стоимость такого автомобиля – 8,4 млн рублей. За ним следуют LiXiang L7 (13%) и Voyah Free (9,5% доля в спросе).

Наиболее востребованными электромобилями эксперты «Авито Авто» назвали Zeekr 001, Xiaomi SU7 и Zeekr X.

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