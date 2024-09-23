Jaecoo показал дизайн нового компактного кроссовера

Китайская марка Jaecoo опубликовала первые официальные фотографии нового компактного кроссовера J5. Автомобиль присоединится к уже представленным у нас моделям J7 и J8. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Благодаря компактной модели Jaecoo J5, которая вызвала большой интерес задолго до премьеры, бренд готовится преодолеть новые рубежи — говорится в сообщении.

Судя по фото, автомобиль получит фирменную решетку радиатора, узкие светодиодные фары, широкий спойлер на двери багажника и парктроники.

close Jaecoo

До этого стало известно, что модель будет представлена в электрифицированной (BEV), гибридной (HEV) и ДВС-версиях. Колесная база машины составит 2620 мм, поэтому она будет принадлежать к компактному классу A0. Кроссовер J5 ориентирован на международный рынок.

Подробности об автомобиле станут известны в четвертом квартале 2024 года.

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