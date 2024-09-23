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Названы самые востребованные подержанные автомобили в России

НАПИ: наибольшим спросом у россиян пользуются машины старше 15 лет

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Наиболее востребованными на российском рынке подержанными легковыми автомобилями по итогам августа 2024 года стали машины старше 15 лет, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

На их долю пришлось почти 40% от общего объема рынка автомобилей с пробегом за прошедший месяц. Еще 25% пришлось на автомобили в возрасте от 11 до 15 лет, автомобили от 7 до 10 лет заняли около 15% рынка, более 13% пришлось на машины, с момента выпуска которых прошло 4-6 лет.

Всего за август 2024 года в России было продано 543,1 легковых автомобилей с пробегом. Самой продаваемой стала Lada Priora 2011 года выпуска (2,42 тыс. машин), на втором месте — Priora 2008 года выпуска (2,39 тыс. машин). Наиболее популярной машиной иностранного бренда на «вторичке» стал Ford Focus 2008 года выпуска (за август 1,35 тыс. таких машин в России сменили владельцев).

Ранее стало известно, что в России резко вырос дефицит водителей-дальнобойщиков.

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