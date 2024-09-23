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Мотоблогерша Анютамини назвала подозреваемых в нападении на нее

«МК»: сталкер мог напасть на мотоблогершу Анютумини

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aniuta.mini/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мотоблогерша Анютамини (Анна Макаренкова), на которую напал неизвестный, предположила, что это мог быть поклонник-сталкер или бывший молодой человек. Об этом сообщает mk.ru.

«Явных недоброжелателей у меня нет, но был случай сталкинга около месяца назад, когда подписчик домогался меня в мессенджере и выслеживал на рынке. Со скандалом я рассталась со своим молодым человеком, но это было полгода назад», — приводит издание слова мотоблогерши.

Она назвала бывшего молодого человека ненадежным, но добавила, что ничего не может утверждать о его возможной причастности к нападению до окончания следствия. Есть стойкое ощущение, что нападение было заказным, добавила Макаренкова.

Нападение на мотоблогершу произошло вечером 21 сентября у ее дома в Москве. Неизвестный мужчина скинул девушку с мотоцикла и попытался угнать его. После того, как сделать это не удалось, он отобрал у нее телефон и скрылся.

Ранее на Дальнем Востоке мужчина утопил автомобиль в море, не успев поставить его на учет.

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