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«АвтоВАЗ» перезапустит производство Renault Logan и Sandero

«Русский автомобиль»: в России наладят сборку новых Renault Logan и Sandero

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Анар Мовсумов/РИА «Новости»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует перезапустить производство Renault Logan и Sandero третьего поколения. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

«Эти модели готовы к производству на 75%, довольно быстрая постановка на конвейер одноплатформенной Лады Искра это подтверждает. На момент ухода Renault готовность Искры была даже меньше, чем у Логана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускать Logan и Sandero будут в Петербурге под брендом XCite. О сроках начала производства не сообщается.

До этого стало известно, что продажи второй модели бренда Xcite, кроссовера X-Cross 8, начнутся на российском рынке в октябре 2024 года.

Xcite X-Cross 8 предложат в четырех комплектациях, две из которых полноприводные. Дорогие версии 2WD и 4WD отличаются наличием панорамной крыши.

Сейчас в модельной линейке Xcite для России представлен только кроссовер X-Cross 7. Автомобиль предлагается в двух комплектациях и шести цветах. Он оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 9,8 с.

Ранее в России представили обновленный кроссовер Jaecoo J7.

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