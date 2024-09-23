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В Тольятти судят местную жительницу за подкуп сотрудницы «АвтоВАЗа»

Поставщик пытался подкупить мастера «АвтоВАЗ», чтобы покрывать брак

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LADA

В Тольятти сотрудница фирмы «ББС-Штамп» подкупала мастера «АвтоВАЗа», чтобы покрывать брак. Об этом сообщает «Обозрение» со ссылкой на Прокуратуру Автозаводского района города.

«В конце 2023 года обвиняемая обратилась к мастеру линии сборки автомобилей «Лада Веста» ПАО «АвтоВАЗ» с предложением не информировать службу качества и руководство цеха о неоднократно выявляемом браке на фиксаторах ответной части замков на автомобили, поступающих от «ББС-Штамп», — говорится в сообщении.

Мастер «АвтоВАЗа» от взятки отказалась и сообщила об инциденте в службу безопасности «АвтоВАЗа», а также в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу. Злоумышленнице грозит до 8 лет колонии.

До этого стало известно, что в Тольятти руководителя отдела по персоналу и охране труда ООО «Лада Спорт» и сотрудницу бухгалтерии ОАО «АвтоВАЗ» подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, сообщницы фиктивно трудоустроили в «Лада Спорт» трех работников. С сентября 2017 по декабрь 2023 года на находившиеся в распоряжении женщин карты трудоустроенных перечислялась заработная плата. Подельницы снимали деньги и распоряжались ими по собственному усмотрению. Общая сумма похищенных средств превысила 8 млн рублей.

ООО «Лада Спорт» является учрежденной «АвтоВАЗом» компанией. Она занимается выпуском автомобилей. Директором общества с 2016 года числится Владислав Незванкин.

Ранее выяснилось, сколько стоит содержание старейшей модели «АвтоВАЗа».

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