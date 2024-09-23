Выяснилось, насколько сложен в обслуживании кроссовер Jetour Dashing

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, насколько сложен в обслуживании китайский кроссовер Jetour Dashing.

Так, при замене масла не нужно ничего снимать, чтобы добраться до сливной пробки. У кроссовера есть небольшой пыльник снизу, но поддон он не закрывает. Масляный фильтр находится там же рядом. Менять масло в двигателе необходимо каждые 10 тыс. километров.

Кроме того, в автомобиле не сложно заменить воздушный фильтр. Крышка отделения, где он расположен, держится на семи болтах.

Салонный фильтр находится за крышкой вещевого ящика. Чтобы ее снять, потребуется широкая отвертка. Крышка держится на пластиковых язычках.

Чтобы добраться до катушек зажигания и свечей, сначала необходимо снять декоративную крышку мотора. Разъемы самих катушек снимаются легко – проблем с замком-язычком не возникает. Для свечей потребуется ключ «на 16».

Для замены колодок потребуется снять колеса. Чтобы откинуть суппорт, нужно открутить направляющие ключом «на 14», удерживая квадрат ключом «на 20». После этого можно добраться до колодок.

Эксперт отметил, что Jetour Dashing в обслуживании оказался довольно простым и технологичным. Ни одна операция по сервису и легкому ремонту трудностей не вызывает.

До этого стало известно, что китайский кроссовер Jaecoo J6 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ необходим для начала продаж модели на российском рынке. В Китае эта модель известна как Chery iCar 03.

Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 279 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

Автомобиль Chery iCar 03 под названием Jaecoo J6 может появиться на российском рынке в 2025 году.

Ранее сообщалось, что автомобили Knewstar 001 появились в салонах дилеров за 3,8 млн рублей.