Стало известно, когда начнется выпуск Lada e-Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» к концу сентября запустит производство электромобиля e-Largus. Об этом сообщает телеканал «Известия». О дате официального старта продаж и о цене машины пока не сообщается.

Весной 2023 года «АвтоВАЗ» показывал предсерийный вариант e-Largus. Автомобиль оснастили литий-ионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с., на одном заряде он способен преодолеть до 400 км. Разгон до 100 км/час занимает менее 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Машину полностью адаптируют под российский климат. Также Е-Largus будет состоять на 50% из отечественных компонентов.

Вице-президент по инжинирингу «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев рассказывал, что автокомпания потенциально готова предложить линейку электромобилей на своих базовых платформах, включая Vesta и Niva.

Ранее россиянам рассказали об УАЗ с мотором V6, построенном американцами.