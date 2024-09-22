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Суд в Италии арестовал активы президента Ferrari и Stellantis

Президента автоконцерна Stellantis обвинили в налоговых махинациях

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Суд в Италии арестовал деньги и активы на €75 млн, принадлежащие главе концерна Stellantis и производителя суперкаров Ferrafi Джону Элканну. Об этом сообщает Reuters.

Арест активов состоялся в рамках расследования, которое стартовало в начале 2024 года. Утверждается, что Элканн, а также его брат и сестра не платили налоги с активов, унаследованных от бабушки, Мареллы Караччиолло. Она приходилась супругой главе Fiat Джанни Аньелли.

Адвокаты Элканнов заявили, что изъятие было лишь процессуальным шагом в деле, не подразумевающим какой-либо ответственности со стороны ответчиков. Они убеждены, что смогут доказать непричастность клиентов к предъявленным обвинениям.

Ранее стало известно, что GM отозвал 450 тыс. машин из-за проблем с тормозами.

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