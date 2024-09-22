Полиция в Москве сменила патрульные Mercedes и BMW на Kia Stinger

В автопарке Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения (ЦСН БДД) МВД России появилось как минимум девять патрульных автомобилей Kia Stinger в максимальной комплектации. Об этом сообщает Motor.ru.

По его данным, полиции удалось приобрести полноприводные Kia Stinger калининградской сборки 2022 года из последних партий. Kia Stinger в спецгараже ЦСН БДД МВД РФ автомобили Mercedes-Benz E-Class W211 и BMW 5-Series F10, которые там использовались.

На автомобилях в спецраскраске ДПС с мигалками не нанесена информация о подразделении, также отсутствуют телефоны доверия, их будут использовать только для сопровождения колонн, отмечает Motor.ru. Kia Stinger в исполнении GT-Line оснащались турбомоторами 2.0 мощностью 247 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

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