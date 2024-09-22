Тюменец устроил заезд по пешеходной улице в надежде подороже продать свою Lada

Полицейские в Тюмени задержали 19-летнего водителя за езду на автомобиле Lada по пешеходной зоне. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

«19-летний «бесправник» пояснил, что он хотел подороже продать автомобиль, «засветившийся» в соцсетях. Автоинспекторы составили на автомобилиста 4 административных материала за нарушение ПДД», — отмечается в сообщении.

В числе зафиксированных правонарушений — вождение автомобиля без водительского удостоверения и выезд на тротуар. Ранее молодого человека неоднократно задерживали и привлекали к ответственности за езду без водительских прав.

До этого в Барнауле водитель внедорожника Lexus разгромил восемь припаркованных автомобилей и попал на видео. Сотрудники ГАИ выяснили, что у него также не было водительских прав.

Ранее на Урале водитель самосвала врезался в опору ЛЭП и обесточил завод.