Россиянам назвали достоинства покинувшей российский рынок Geely Tugella

Ушедший с российского рынка кроссовер Geely Tugella трижды признавали лучшим китайским автомобилем в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Geely Tugella в 2021, 2022 и 2023 году признавалась лучшим китайским автомобилем в России по результатам опроса читателей портала, а также журналистов и блогеров.

В 2021 году кроссовер, построенный на платформе CMA (на ней же базируется шведский Volvo XC40), разошелся в России тиражом 1,9 тыс. экземпляров. В 2022 году продажи Tugella в России составили 5,2 тыс. машин, а в 2023-м подскочили до 15,1 тысяч.

Tugella оснащалась 2,0-литровым турбомотором в двух вариантах форсировки — 200 и 238 л.с., а также 8-ступенчатой гидромеханической АКП и полным приводом.

close Knewstar

С выводом на российский рынок нового бренда Knewstar Tugella исчезла с официального сайта Geely в России. Представленный под этой маркой кроссовер 001 незначительно отличается внешне от исходной Tugella. О бренде Knewstar подробно писала «Газета.Ru».

Ранее россиянам рассказали об американской версии УАЗа с мотором V6.