Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали достоинства покинувшей российский рынок Geely Tugella

С российского рынка ушла Geely Tugella, которая полюбилась россиянам

close
Geely

Ушедший с российского рынка кроссовер Geely Tugella трижды признавали лучшим китайским автомобилем в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Geely Tugella в 2021, 2022 и 2023 году признавалась лучшим китайским автомобилем в России по результатам опроса читателей портала, а также журналистов и блогеров.

В 2021 году кроссовер, построенный на платформе CMA (на ней же базируется шведский Volvo XC40), разошелся в России тиражом 1,9 тыс. экземпляров. В 2022 году продажи Tugella в России составили 5,2 тыс. машин, а в 2023-м подскочили до 15,1 тысяч.

Tugella оснащалась 2,0-литровым турбомотором в двух вариантах форсировки — 200 и 238 л.с., а также 8-ступенчатой гидромеханической АКП и полным приводом.

close
Knewstar

С выводом на российский рынок нового бренда Knewstar Tugella исчезла с официального сайта Geely в России. Представленный под этой маркой кроссовер 001 незначительно отличается внешне от исходной Tugella. О бренде Knewstar подробно писала «Газета.Ru».

Ранее россиянам рассказали об американской версии УАЗа с мотором V6.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами