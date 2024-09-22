Dongfeng выпустил экстремальный M-Hero с внедорожным тюнингом

Продажи внедорожника M-Hero (Dongfeng Warrior) с экстремальным тюнингом для преодоления тяжелого бездорожья стартуют в Китае 24 сентября. Об этом сообщает Autohome.

Спецверсию 917 Dragon Armor можно купить по предзаказу за 768–868 тыс. юаней (10-11,3 млн рублей). Автомобиль окрашивается в желтый цвет, он снабжен силовыми бамперами и защитной дугой спереди. Также у спецверсии оригинальное оформление передней части кузова.

Среди внедорожного оборудования — специальные шины, встроенная лебедка, экспедиционный багажник и крепление для шанцевого инструмента на боковине кузова. Для машины доступны различные варианты оформления салона — в белом и оранжевом цветах.

close Warrior

Суммарная мощность силовой установки машины — 1088 л.с. На одной зарядке батареи она может преодолеть 505 км. Кроме того, для подзарядки тяговой батареи предусмотрен бензиновый турбомотор 1.5 на 197 л.с.

Ранее стало известно, что GM отозвал 450 тыс. новых машин из-за проблем с тормозами.