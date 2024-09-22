Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Dongfeng выпустил экстремальный M-Hero с внедорожным тюнингом

В Китае поступит в продажу внедорожник M-Hero для тяжелого бездорожья

close
Warrior

Продажи внедорожника M-Hero (Dongfeng Warrior) с экстремальным тюнингом для преодоления тяжелого бездорожья стартуют в Китае 24 сентября. Об этом сообщает Autohome.

Спецверсию 917 Dragon Armor можно купить по предзаказу за 768–868 тыс. юаней (10-11,3 млн рублей). Автомобиль окрашивается в желтый цвет, он снабжен силовыми бамперами и защитной дугой спереди. Также у спецверсии оригинальное оформление передней части кузова.

Среди внедорожного оборудования — специальные шины, встроенная лебедка, экспедиционный багажник и крепление для шанцевого инструмента на боковине кузова. Для машины доступны различные варианты оформления салона — в белом и оранжевом цветах.

close
Warrior

Суммарная мощность силовой установки машины — 1088 л.с. На одной зарядке батареи она может преодолеть 505 км. Кроме того, для подзарядки тяговой батареи предусмотрен бензиновый турбомотор 1.5 на 197 л.с.

Ранее стало известно, что GM отозвал 450 тыс. новых машин из-за проблем с тормозами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами