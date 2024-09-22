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Россиянам рассказали об УАЗ с мотором V6, построенном американцами

Автоэксперт Канунников рассказал о редком УАЗе с мотором V6 от Chevrolet

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uaz.ru

Поставляемые на экспорт автомобили УАЗ подвергались масштабным доработкам со стороны зарубежных дистрибьюторов. Одним из таких проектов был УАЗ-3151 с мотором V6 от Chevrolet. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Канунников.

Проект с установкой под капот внедорожника УАЗ-3151 (в настоящее время производится под именем «УАЗ Хантер») мотора V6 объемом 4,3 литра во второй половине 1990-х годов осуществила фирма Uaz of America из штата Вирджиния (США). Автомобиль получил оригинальную окраску и мягкий верх.

«Но главное, американский УАЗ получил мотор V6 рабочим объемом 4,3 л мощностью 184 л.с. В России этот двигатель узнали благодаря Chevrolet Blazer, который собирали на заводе в Елабуге», — указал Канунников.

На автомобиль также планировали устанавливать пятиступенчатую коробку передач марки Borg Warner и дисковые тормоза. Однако этот проект вскоре был закрыт.

Ранее стало известно об отзыве в США 450 тыс. автомобилей Chevrolet, Cadillac и GMC из-за неисправности тормозов.

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