Поезд протаранил автомобиль на переезде в Ростовской области

В Ростовской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма СКЖД».

Авария произошла на участке «Цимлянская — 103-й километр». Водитель выехал на пути перед приближающимся поездом, который шел из Астрахани до станции Имеретинский курорт.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

Подвижной состав после аварии остался на рельсах. ДТП не повлияло на движение других поездов.

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