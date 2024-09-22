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Челябинцы четыре раза имитировали угон Toyota Camry, чтобы получить страховку

В Челябинске мошенники четыре раза подстраивали угон Toyota из-за страховки

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Главное управление МВД России по Челябинской области

В Челябинске задержаны четверо мужчин, которые четыре раза заявили об угоне одной и той же Toyota Camry, чтобы получить страховое возмещение по каско. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

«Полицейские выяснили, что владельцы и похитители транспортного средства находятся в сговоре и действуют заодно. После каждой кражи «Тойоты» злоумышленники незаконно изменяли идентификационные данные автомобиля и подделывали документы. Ложные сведения о хищении машины подавались в страховую компанию для получения выплат», — отмечается в сообщении полиции.

Заявители сообщали в полицию, что оставляли Toyota Camry на охраняемой стоянке и предоставляли видеозаписи процесса угона. Ущерб страховым компаниям от выплаты возмещений за фиктивные угоны составил 3 млн рублей. Трое фигурантов дела о мошенничестве помещены под стражу, один отпущен под обязательство о явке.

Ранее в Барнауле водитель Lexus протаранил во дворе 8 автомобилей и попал на видео.

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