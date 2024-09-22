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В Барнауле водитель Lexus устроил массовое ДТП с 8 машинами и попал на видео

Барнаулец на Lexus разбил восемь автомобилей и попал на видео

В Барнауле водитель внедорожника Lexus на большой скорости протаранил восемь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул» и публикует видеозапись инцидента.

Массовое ДТП произошло на улице Христенко, во дворе жилого комплекса. На кадрах видно, что черный внедорожник на большой скорости едет по дворовой территории. Приняв вправо, автомобиль врезался в ряд машин, припаркованных перпендикулярно проезжей части.

По предварительным данным, 27-летний водитель внедорожника был пьян. Кроме того, при разбирательстве выяснилось, что мужчина не имеет водительских прав. В аварии никто не пострадал.

До этого стало известно, что в Москве на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. Авария произошла на 10-м километре трассы.

Ранее СК назвал возможную причину пожара на АЗС в Ставропольском крае.

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