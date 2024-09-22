Два грузовика столкнулись на МКАД

Два грузовика столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в районе Волгоградского проспекта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, авария произошла на внутренней стороне 10-го километра МКАД в районе съезда 11. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе.

20 сентября легковой автомобиль врезался в стоящий на МКАД грузовик. Инцидент произошел на внешней стороне седьмого километра МКАД улицы Молдагуловой.

15 сентября на МКАД произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Авария случилась на 81-м километре на внешней стороне трассы. Машины столкнулись во второй полосе.

5 сентября движение транспорта на внешней стороне 43-го км МКАД было затруднено из-за загоревшегося автомобиля. Утром того же дня два автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве.

Ранее иномарка влетела в подземный пешеходный переход в Москве.