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Avtograd News: на «АвтоВАЗе» скопились тысячи Lada Vesta из-за проблем с электроникой

Avtograd News: на «АвтоВАЗе» скопились 12 тыс. Lada Vesta из-за проблем с ESP

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Пресс-служба Lada

Более 12 тыс. собранных Lada Vesta NG выставлены на закрытой территории у завода «Лада Запад Тольятти» («дочка» АО «АвтоВАЗ»), пишет портал Avtograd News.

По его данным, транспортные средства после схода с конвейера оставляют на площадке около КПП 16. При этом в начале недели там находилось около 10 тыс. машин, а сейчас их количество возросло на 2 тыс.

«На заводе еще много места, в кризис 2008 года на территории ВАЗа стояло около 80 тыс товарных автомобилей, всего тогда было не распродано 200 тыс машин, так что сейчас объемы просто мизерные», — говорится в публикации (орфография и пунктуация портала сохранены. — «Газета.Ru»).

18 сентября Avtograd News сообщал, что скопление машин связано с неполадками российской ESP (от англ. Electronic Stability Program, электронной системой стабилизации, которая предотвращает занос и боковое скольжение машины, сохраняет траекторию его движения и стабилизирует положение авто при выполнении маневров на высокой скорости или на скользкой поверхности): из-за нее электроника может периодически «лагать», а тормозная система работает некорректно.

В конце августа портал писал о том, что при снятии клеммы с аккумулятора Lada Vesta возможно возгорание автомобиля.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, пересадят ли чиновников на новые Lada Aura.

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