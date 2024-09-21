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На Ставрополье огонь с бензовоза перекинулся на автозаправку

112: в Ставропольском крае огонь с бензовоза перекинулся на АЗС

В Ставропольском крае загорелся бензовоз, сообщает 112.

По данным Telegram-канала, возгорание произошло около 21:30 на дороге Новоселицкое – Александровское. С автомобиля огонь перекинулся на находящуюся рядом автозаправку. После этого пламя распространилось еще на две машины и постройки АЗС. На месте работают экстренные службы.

«Тушат, уже локализован пожар. Шесть единиц техники работает, 19 человек», — сообщил ТАСС источник в оперативных службах округа.

В начале сентября Вооруженные силы Украины дважды за неделю атаковали автозаправочную станцию в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В результате атаки БПЛА загорелась газовая цистерна. Пожарным удалось предотвратить распространение огня, несмотря на угрозу повторных обстрелов.

Тогда же на трассе М-11 «Нева» в Тверской области произошло серьезное ДТП, в результате которого загорелись и взорвались несколько машин. По предварительным данным, на трассе бензовоз столкнулся с другим авто. На опубликованных кадрах видна стена огня, которая образовалась на месте поврежденных машин, и слышны взрывы.

Ранее жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить пожары.

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