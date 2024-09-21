В Татарстане подросток пытался уйти от полицейской погони и разбился

В Татарстане 13-летний подросток разбился на трассе за рулем квадроцикла, пытаясь уйти от полицейской погони. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Школьника на квадроцикле без номерного знака заметили на автозаправочной станции. Полицейский подъехал к мальчику, но тот попытался уехать.

В итоге два сотрудника Госавтоинспекции на мотоциклах попытались его догнать. При этом на требования остановить квадроцикл подросток не реагировал и проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке, отмечает Baza.

В ходе погони на трассе Казань — Оренбург — Боровое Матюшино один из мотоциклов столкнулся с квадроциклом. Школьник не смог справиться с управлением, и транспорт съехал в кювет и опрокинулся. Мальчик не выжил.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники ДПС поймали пьяного водителя квадроцикла, который вместе с семьей поехал за грибами. Алкоголь в его крови превышал норму в 10 раз.

Кроме того, в Перми девочка получила ожоги во время катания на самодельном квадроцикле. В транспортном средстве взорвался бак с бензином, горючая жидкость попала на ребенка.

Ранее Путин назвал мотоциклы и квадроциклы опасным видом транспорта.