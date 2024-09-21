Движение по федеральной трассе «Балтия» М-9 полностью восстановлено

В Тверской области полностью восстановлено движение по федеральной трассе М-9 «Балтия». Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя, сообщает в Telegram-канале пресс-служба областного правительства.

В субботу, 21 сентября, в целях обеспечения безопасности движение на федеральной трассе М-9 «Балтия» на участке 322 км — 420 км в Тверской области было прекращено. В связи с этим были организованы пути объезда.

В этот же день также сообщалось, что в Тверской области эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, эвакуация началась около трех часов ночи после того, как Торопецкий район области атаковали беспилотники. Несколько пассажирских поездов отменили. Другие рейсы, в том числе «Москва — Псков» и «Санкт-Петербург — Смоленск», отправили альтернативным маршрутом.

Ранее жительница города Торопец Тверской области рассказала об атаке дронов, которая произошла на текущей неделе.