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Названа средняя цена нового автомобиля в России

«Автостат»: средняя цена нового авто в России составляет 3 млн рублей

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в августе 2024 года составила 3,03 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Рост средневзвешенной цены в августе эксперты агентства объясняют изменением структуры реализации новых легковых машин. Так, немного выросла рыночная доля у премиальных автомобилей. Кроме этого, продажи «китайцев» установили очередной рекорд. Это связано с введением с 1 октября новой шкалы утильсбора», — говорится в сообщении «Автостата».

До этого стало известно, что в 2024 году в России будет продано 900 тыс. автомобилей китайских марок, что станет очередным рекордным показателем.

За восемь месяцев 2024 года уже реализовано 591 тыс. автомобилей из КНР, что уже превышает результат всего 2023 года - тогда было продано 544 тыс. китайских машин.

В частности, у двух марок реализация автомобилей в 2024 году преодолела отметку в 100 тысяч экземпляров - это Haval (116,7 тыс. ед.) и Chery (102,1 тыс. ед.).

Ранее россиянам назвали самый надежный подержанный кроссовер за 1,6 млн рублей.

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