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Производитель пылесосов Sharp займется выпуском автомобилей

Производитель бытовой техники Sharp выпустит свой первый автомобиль

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Sharp

Производитель электроники Sharp выпустит автомобиль LDK+. Прототип модели показали на выставке в Токио. Об этом сообщает motor1.com.

Автомобиль представляет собой электрический минивэн длиной 5000 мм. На крыше вэна установлены солнечные батареи, а дополнительный аккумулятор может обеспечивать электроэнергией внешние приборы и даже дома.

Внутри — 65-дюймовый дисплей-телевизор, столики и передвижной диван. Руля и педалей у прототипа нет, а это значит, скорее всего, автомобиль оснастят автопилотом.

По словам представителей Sharp, цель компании — начать продавать электромобили к 2030 году.

Корпорация Sharp основана в 1912 году. Сейчас она занимается выпуском бытовой техники, включая телевизоры, магнитофоны, стиральные машины и пылесосы.

До этого стало известно, что китайский седан Chery Arrizo 8 получил новую топовую комплектацию Ultra Black в России.

У автомобиля появились декоративные элементы кузова черного цвета и черные колесные диски. Кроме того, в комплектацию входят панорамная крыша c люком, атмосферная подсветка салона, функция ионизации и ароматизации воздуха, электрохромные зеркала заднего вида, 10 подушек безопасности, аудиосистема с 12 динамиками.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым турбомотором TGDI мощностью 150 л.с. (275 Нм), работающим в паре с семиступенчатым «роботом» DCT.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск гибридных пикапов JAC.

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