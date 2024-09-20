На сайте «АвтоВАЗа» найдены страницы двух новых моделей Lada

На сайте Lada были обнаружены скрытые страницы новых моделей Iskra и Aura. Об этом сообщает auto.mail.ru.

В разделе, посвященном новому флагману Lada Aura, помимо красочных изображений экстерьера и интерьера, есть описание достоинств машины с упоминанием ее оснащения и опций.

На странице Lada Iskra уточняется, что этот автомобиль самого популярного в России сегмента В. Он займет свободную рыночную нишу между Granta и Vesta, дополняя модельный ряд Lada и расширяя круг поклонников марки.

До этого стало известно, что базовая версия автомобиля Lada Aura будет продаваться на российском рынке за 2,6-2,8 млн рублей.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что цена более чем в 3 млн рублей будет установлена на максимально оснащенную версию модели. В ней будут некоторые компоненты от Aurus — премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа.

В интервью до этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что цена Lada Aura превысит 3 млн рублей. По его словам, серийное производство седана запланировано на сентябрь.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал красить Lada Granta в новый цвет.