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На видео попал мужчина, гоняющий на моноколесе с ребенком в коляске

В Москве мужчина гонял на моноколесе с ребенком в коляске и попал на видео

Мужчина на моноколесе вез своего ребенка, который сидел в коляске. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

Судя по видео, мужчина на моноколесе толкал впереди себя коляску с ребенком. В какой-то момент они съехали с тротуара и поехали по проезжей части. При этом ни на ребенке, ни на мужчине не было никакой защиты, даже шлемов.

О том, чем закончилась поездка, не сообщается.

До этого в Москве засняли собаку, которая вместе с хозяином ехала на электросамокате. Пес стоял на задних лапах, а передними «держался» за руль транспортного средства, пока его хозяин стоял сзади. Необычный пассажир одновременно возмутил и обрадовал пользователей сети. Комментаторы задались вопросом, считается ли это случаем езды на самокате вдвоем.

Кроме того, в Москве родителям, которые перевозили младенца в рюкзаке на электросамокате, выписали несколько штрафов. Также их заблокировали в кикшеринговом сервисе.

Ранее в Москве предложили увеличить штрафы для самокатчиков до 100 тысяч рублей.

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