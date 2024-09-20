«АвтоВАЗ» начал красить Lada Granta в новый цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил несколько автомобилей Lada Granta, окрашенных синей краской. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«19 сентября с конвейера сошло три пробных автомобиля Granta в кузове «Лифтбек», «Седан», «Универсал кросс», окрашенные ярко синей металлизированной эмалью», — говорится в сообщении.

О том, когда в палитре «АвтоВАЗа» для Lada Granta официально появится такой цвет, не сообщается.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем в июле.

В августе было продано 11,5 тыс. Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го. С начала года в России реализовано 84,2 тыс. Vesta.

Также за август продано 1,5 тыс. Lada Largus (универсалов и грузовых фургонов). Lada Granta за месяц разошлась тиражом 16,7 тыс. машин, также россияне купили 3,7 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 4,2 тыс. Lada Niva Travel.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к сборке Lada Iskra Cross.