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Виновник массового ДТП на дамбе, ведущей в Кронштадт, обвинил солнце

Массовое ДТП с автобусом произошло на дамбе, ведущей в Кронштадт

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга водитель автобуса не заметил образовавшуюся пробку и устроил массовое ДТП с пострадавшими. Об этом пишет портал «Форпост Северо-Запад».

19 сентября 62-летний водитель автобуса King Long врезался в шесть автомобилей на кольцевой дороге (КАД). Он объяснил происшествие слепящим солнечным светом. По его словам, из-за яркого света не увидел стоящие машины.

По информации регионального Главка, инцидент произошел около шести вечера на 137-м километре внутреннего кольца КАД. В результате аварии серьезные травмы получил 39-летний водитель Skoda, его госпитализировали. Также пострадали два пассажира Audi, среди которых был четырехлетний ребенок. У него диагностированы легкие ранения.

Движение в зоне происшествия осуществляется по одной полосе, сообщили в ГУ МВД. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

Очевидцы разместили в соцсетях видео с места происшествия. На записи видно, что один из легковых автомобилей, попавшая под автобус, остался без крыши.

Ранее ребенка с разрывом печени, пострадавшего в ДТП, спасли рязанские врачи.

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