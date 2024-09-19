Россиянам рассказали, как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля

При выборе автомобильной аккумуляторной батареи покупать надо самую тяжелую. Об этом заявил автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Никогда не берите батареи с привлекательными ценниками. Это говорит о том, что продавец заказал на каком-то предприятии партию АКБ, напоминающих брендовые, но при этом почти «пустые» внутри. Грубо говоря, в такие АКБ недокладывают свинца. Выявить подобные батареи легко методом взвешивания: проверьте массу нескольких АКБ и покупайте самую тяжелую» — сказал эксперт.

По словам эксперта, покупая аккумулятор надо посмотреть страну-изготовителя. Некоторые импортные батареи сейчас поступают в Россию без этикеток, и продавцы наклеивают свои в зависимости от спроса. Поэтому есть смысл обращать внимание на отечественные бренды.

На европейских автомобилях батарея фиксируется прижимной планкой за выступ на корпусе. У азиатских планка проходит по верхней плоскости батареи. Ее притягивают две шпильки.

Емкость батареи в ампер-часах должна быть не меньше рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля. Также при покупке аккумулятора следует узнать его размеры, чтобы понимать, поместится ли на штатном месте вашей машины.

Если приходится сразу после покупки устанавливать аккумулятор на машину, то надо прокатиться по шоссе вдали от пробок, чтобы АКБ подзарядилась.

До этого стало известно, что основная причина взрыва аккумулятора (АКБ) – это перегрузки, когда генератор выдает повышенный ток. При этом внутри батареи выделяется газ, который может воспламениться. Помимо взрыва, это чревато еще и повреждениями прочей электроники автомобиля, довольно чувствительной к перепадам напряжения.

Также корпус аккумуляторной батареи может повредиться в результате заводского брака (скрытой трещины) или вследствие глубокой высадки в зимний период, когда электролит замерзает и распирает корпус, сказал специалист.

Электролит автомобильного аккумулятора примерно на 35% состоит из серной кислоты. Это вещество крайне агрессивное, может вызвать ожоги при попадании на кожу и даже отравление при вдыхании паров. Также оно легко портит многие материалы: насквозь прожигает любые ткани, краски и другие покрытия.

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