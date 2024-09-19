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Lada Niva начнут оснащать новым мотором 1.8 литра в 2025 году

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Lada Niva получит новый двигатель в 2025 году

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в следующем году начнет устанавливать на модель Lada Niva новый двигатель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«К концу года планируем выпустить уже первые спортивные экземпляры Niva. Со следующего года будем устанавливать на Niva более тяговитый двигатель объемом 1,8 л (вместо 1,7 л)», — сказал Соколов.

Топ-менеджер не уточнил, о какой именно модели Niva идет речь — Legend или Travel, поскольку они обе оснащаются мотором 1,7 л.

До этого «АвтоВАЗ» официально объявил, что внедорожник Lada Niva Legend получил светодиодные дневные ходовые огни (ДХО). Они отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Светодиодные ДХО доступны для всех комплектаций Niva Legend, кроме базовой версии Classic. Стоимость новой опции составляет 7 тысяч рублей.

Появившиеся светодиоды установили в рамках масштабной модернизации модели. Ожидается, что машина также получит электрический корректор фар.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал срок начала производства Lada Niva Sport.

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