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В Москве перекроют движение из-за мотофестиваля 21 сентября

В Москве 21 сентября закроют проезд по Садовому кольцу из-за мотофестиваля

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Москве 21 сентября будет частично перекрыт проезд для машин из-за мотофестиваля. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем Telegram-канале. В ведомстве посоветовали автомобилистам заранее строить маршрут.

«21 сентября в связи с проведением «Московского мотофестиваля. Закрытие сезона — 2024» будет временно ограничено движение на внешней стороне Садового кольца», — говорится в сообщении.

Кроме того, 21 сентября будет временно закрыто движение до окончания мероприятия на улицах Зубовской, Большой Пироговской, Плющихе, Еланского, Косыгина, в проезде Девичьего Поля, на Бородинском мосту, Бережковской набережной, на Воробьевском шоссе и на Университетской площади.

До этого стало известно, что в январе – июне 2024 года в России было продано 24,7 тыс. новых мотоциклов, что на 61,7% больше, чем за такой же период 2023 года.

В июне 2024 года россияне приобрели 6,8 тыс. новых мотоциклов. Это на 53,6% больше, чем в июне 2023 года (4,4 тыс.).

Самой популярной моделью на рынке новой мототехники остался Racer RC300, результат которого составил 364 единицы. Кроме него, в Топ-3 попали еще Racer RC250 (330 шт.) и Regulmoto Sport (326 шт.).

Ранее сообщалось, что в Москве предложили организовать специальные площадки для дрифта.

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