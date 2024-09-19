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Названа стоимость российского бизнес-седана Lada Aura

АвтоВАЗ: стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн

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АвтоВАЗ

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн. Его слова передает РБК.

По словам Соколова, серийное производство седана запланировано на сентябрь.

«Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль», — пояснил глава концерна.

Lada Aura впервые была представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Автомобиль собран на базе Lada Vesta. Он оснащен премиальной аудиосистемой, пространство для пассажиров на заднем сиденье увеличено на 25 см.

До этого Telegram-канал No Limits со ссылкой на источники на заводе сообщал, что «АвтоВАЗ» параллельно с выпуском бюджетных автомобилей планирует наладить производство более дорогих машин под отдельным суббрендом. Первой моделью нового суббренда планируется сделать седан с увеличенной колесной базой Lada Aura. Наименование Aura пока рассматривается как основное для всего нового суббренда.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил тестовую сборку Lada Iskra для отработки технических процессов.

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