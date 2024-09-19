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В Норвегии электрокаров стало больше, чем бензиновых машин

В Норвегии впервые число электромобилей превысило число бензиновых автомобилей

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Depositphotos

Впервые в истории Норвегии число зарегистрированных в стране электромобилей превысило число автомобилей с бензиновым двигателем, сообщает Федерация дорог Норвегии (OFV).

В объединении подчеркнули, что в Норвегии в текущий момент зарегистрировано около 2,8 млн легковых транспортных средств, 754,3 тыс. (26,6%) из них полностью электрические, 753,9 тыс. (26,4%) — с бензиновыми двигателями.

В Федерации подчеркнули, что данный момент является историческим, подобное мало кто мог спрогнозировать еще 10 лет назад.

По прогнозам OFV, к 2026 году, возможно, электромобилей в Норвегии будет больше и чем дизельных автомобилей.

10 сентября сообщалось, что Европейский союз готовится немного снизить предложенные дополнительные тарифы на импортируемые из Китая электромобили, включая модели Tesla.

Дополнительная ставка для Tesla будет пересмотрена с 9% до чуть менее 8%. Аналогичные коррективы коснутся и других автопроизводителей. Решение принято после предоставления компаниями новой информации.

Ранее Китай ответил на заградительные пошлины Канады в отношении электромобилей.

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