«АвтоВАЗ» отложил отгрузку Lada Vesta с системой ESС

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» временно приостановил отгрузку дилерам автомобилей Lada Vesta с новой системой курсовой устойчивости (ESC). Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«На сегодняшний день на территории ВАЗа скопилось более 10 тыс. автомобилей Lada Vesta с ESС. Какие-то получили новую прошивку блока «BCM». Но и с новой прошивкой электроника может периодически плохо работать, плюс добавилась некорректная работа тормозной системы. Отгрузки по-прежнему нет, небольшое количество автомобилей было отправлено дилерам для ознакомления», — говорится в сообщении.

На «АвтоВАЗе» заявляли, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

До этого паблик сообщал, что после начала выпуска Lada Vesta с новыми опциями, обнаружилось, что у таких автомобилей программное обеспечение стало работать некорректно. При снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет Lada Vesta для замены потрескавшихся лобовых стекол.