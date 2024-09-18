Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После перестрелки в центре Москвы перекрыли переулок для транспорта

Романов переулок в Москве блокирован для транспорта после перестрелки

close
Михаил Климентьев/ТАСС

Правоохранители перекрыли весь переулок в центре Москвы, где неподалеку произошла потасовка у офиса Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Романов переулок перекрыт, проезд разрешен только для спецмашин, на месте дежурят сотрудники МВД, СК и Росгвардии», — говорится в сообщении.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж Владислав с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Кроме того, вооруженные люди пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду было совершено нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали несколько человек.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Последнее время Wildberries переживает сложный период. Недавно начался бракоразводный процесс между владелицей маркетплейса Татьяной Бакальчук и его сооснователем Владиславом Бакальчук. Супруги не пришли на судебное заседание.

Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем в июле. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries из-за сделки с оператором наружной рекламы Russ.

Ранее сообщалось, что экс-главу «АвтоВАЗа» Бу Андерссона оштрафовали на посту гендиректора UzAuto.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами