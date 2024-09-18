После перестрелки в центре Москвы перекрыли переулок для транспорта

Правоохранители перекрыли весь переулок в центре Москвы, где неподалеку произошла потасовка у офиса Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Романов переулок перекрыт, проезд разрешен только для спецмашин, на месте дежурят сотрудники МВД, СК и Росгвардии», — говорится в сообщении.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж Владислав с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Кроме того, вооруженные люди пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду было совершено нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали несколько человек.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Последнее время Wildberries переживает сложный период. Недавно начался бракоразводный процесс между владелицей маркетплейса Татьяной Бакальчук и его сооснователем Владиславом Бакальчук. Супруги не пришли на судебное заседание.

Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем в июле. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries из-за сделки с оператором наружной рекламы Russ.

Ранее сообщалось, что экс-главу «АвтоВАЗа» Бу Андерссона оштрафовали на посту гендиректора UzAuto.