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Раскрыт китайский автомобильный бренд, который выйдет на российский рынок

ТАСС: в России начнутся продажи автомобилей Soueast

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hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

В России до конца текущего года начнутся продажи автомобилей китайского производителя Soueast. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Российский рынок стратегически важен для бренда Soueast», — заявил заместитель генерального директора по развитию бизнеса бренда Soueast Оу Хао, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что компания пришла в Россию с целью заявить о себе на высококонкурентном российском автомобильном рынке.

По данным компании, сначала для покупателей будут доступны две модели бренда — флагманский кроссовер Soueast S09 в сегменте D-SUV, а также кроссовер Soueast S07 в сегменте C-SUV.

По данным китайской компании, в 2025 году запланирован выход на российский рынок кроссовера Soueast S06. Как сообщили в компании, в дальнейшем модельный ряд планируют расширять. К концу текущего года в России планируется открытие около 80 дилерских центров Soueast.

Ожидается, что полные технические характеристики автомобилей и цены на них будут объявлены перед стартом продаж.

Ранее Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию.

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