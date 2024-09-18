Чиновник из администрации Зеленского, подозреваемый в воровстве дорожных денег, вышел на свободу

Экс-главу администрации Днепропетровской области Валентина Резниченко, которого на Украине арестовали по подозрению в злоупотреблениях при ремонте дорог, выпустили из СИЗО. Об этом сообщил украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Укравший миллионы на дорогах Резниченко вышел из СИЗО. И активисты не протестуют, заметили?» — написал в своем посте Шарий.

Резниченко, а также других бывших высокопоставленных должностных лиц, обвиняют в том, что они в 2022 году в документах меняли квалификацию дорожных работ и завышали их стоимость. Средства поступали на счета компаний, связанных с чиновниками. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины считают, что бюджету был нанесен ущерб в 286 млн гривен ($7,8 млн по курсу Нацбанка Украины на конец 2022 года). Обвинения предъявлены по статье о злоупотреблении служебным положением.

До этого Тверской суд Москвы приговорил экс-главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима.

В июле 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении Кельбаха за злоупотребление служебными полномочиями было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СКР рассказали, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительную выплату в размере 2 млрд рублей акционерному обществу «Крокус интернешнл».

В то же время Счетная палата подчеркивала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

Ранее сообщалось, что экс-главу «АвтоВАЗа» Бу Андерссона оштрафовали на посту гендиректора UzAuto.