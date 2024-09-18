В Союзе автосервисов России рассказали о проблемах с автозапчастями

Проблема с нехваткой автозапчастей в России постепенно решается, однако все еще актуальна. Об этом «Реальному времени» рассказал член правления Союза автосервисов страны Илья Плисов.

По его словам, тотальный дефицит запчастей фиксировался осенью 2022 года, когда автодилеры начали объявлять о своем уходе с территории России, при этом в 2023 году ситуацию удалось немного нормализовать. Но ситуация с оригинальными запчастями для европейских авто все еще сложная, уточнил эксперт.

«Запчасти, которые требуются для регулярного обслуживания, — это свечи, фильтры, колодки — сейчас в России есть. Проблемы с ними были решены за 2023 год», — сказал Плисов.

Он добавил, что сохраняются также трансграничные проблемы с поставками запчастей. Он уточнил, что сроки поставки деталей из Европы могут занимать от трех до шести месяцев.

В начале сентября Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) сообщило, что в России за год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей выросла на 45%. По его данным, в августе 2023-го средний ценник на детали составлял 44 тыс. рублей. Через год показатель увеличился до 63 тыс. рублей.

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