Выяснилось, сколько будет стоить новый кроссовер Geely Cityray в России

Новый кроссовер Geely Cityray, который скоро появится на российском рынке, будет стоить от 2,9 до 3,2 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева.

По его словам, именно этот ценовой интервал разделяет два уже присутствующих на рынке кроссовера Geely — Coolray и Atlas.

На российском рынке будет представлена переднеприводная версия кроссовера с 1,5-литровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

Конкурентами Cityray станут уже популярные в России кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max и Changan CS55 Plus.

До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.

В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.

Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.

Ранее россиянам назвали надежный китайский кроссовер дешевле Lada Vesta.