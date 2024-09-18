Выяснилось, сколько тратили россияне в поездках на авто в сезон отпусков

Любое автопутешествие традиционно связано с техобслуживанием авто, услугами АЗС и платежами за проезд по платным трассам. Об особенностях каждой категории рассказал «Авто Mail.ru» со ссылкой на аналитиков Банка «Русский Стандарт».

Так, лидером по числу операций по картам банка этим летом стали станции техобслуживания, Средний чек за услуги автослесарей и автомехаников в июне-августе 2024 года вырос до 1,46 тыс. рублей с 1,39 тыс. рублей годом ранее.

На втором месте по числу платежей среди трат автомобилистов в поездках по России — проезд по платным трассам. Средний чек здесь вырос — до 671 рублей с 582 рублей годом ранее.

На третьем месте — платежи на АЗС. Средний чек одной покупки летом 2024 года вырос с 1,38 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.

До этого стало известно, что затраты россиян на покупку новых легковых автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 2,27 трлн рублей.

Эта сумма вдвое больше той, которая была потрачена на новые легковые машины в России в первом полугодии 2023 года (1,1 трлн рублей). Росту финансовой емкости российского авторынка способствовало увеличение продаж новых машин, а также цен на них.

В январе-июне 2024 года продажи новых машин в России увеличились на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую сумму в первом полугодии россияне потратили на покупку отечественных Lada — 266,3 млрд рублей. На втором месте по выручке китайский бренд Geely (255,7 млрд рублей). На покупку Haval россияне потратили 214,5 млрд рублей, на Chery — 213,4 млрд рублей, на Changan — 140,2 млрд рублей.

На шестом месте по выручке оказался китайский LiXiang, машины которого официально в Россию не поставляются. На покупку люксовых электрокроссоверов этого бренда россияне потратили 107,2 млрд рублей.

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