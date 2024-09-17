Названы плюсы и минусы седана Ford Fusion

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал об особенностях седана Ford Fusion второго поколения.

«Базовым считают атмосферный мотор S7CB 2.5 (175, 177 л. с.). В основе имеет «маздовский» L5‑VE – спокойный агрегат с ресурсом свыше 300 тысяч км. Кроме возрастных течей, упрекнуть его не в чем. Младший 1.5 (184 л. с.) доверия не вызывает из-за большого набора слабых мест: возможны протечки антифриза в цилиндры, часто подводит водяная помпа, быстро обрастают нагаром впускные клапаны, засоряются форсунки», — сказал Зиновьев.

Бесступенчатая трансмиссия до 200 тыс. километров служит исправно, затем сказывается механический износ. Ресурс гидроавтомата больше — 250 тыс. километров.

Фирменная болячка – оплавление контакта в контуре обогрева и вентиляции сидений. Кроме того, существует дефицит запчастей для этой модели в России. Также большинство машин в РФ после ДТП.

До этого стало известно, что на российском рынке по цене Lada Vesta, которая в среднем стоит 1,7 млн рублей, можно купить один из четырех автомобилей.

Так, кросс-хэтчбек Livan X3 Pro является одноклассником Lada Granta. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью всего 103 л. с., зато мотору ассистирует вариатор, а не механическая коробка. Это удобно, если машина покупается для городской эксплуатации.

Еще один автомобиль — Changan Alsvin за 1,6 млн рублей. В движение седан приводится 1,5-литровым мотором мощностью 107 л. с., с которым работает пятиступенчатая роботизированная коробка передач.

Кроссовер «Москвич 3» стоит 1,7 млн рублей. Машина оснащается 136-сильным 1,5-литровым турбомотором, 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Новичок на рынке — DFSK 500 за 1,75 млн рублей. Это небольшой кроссовер длиной 4385 мм, который оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л. с. и вариатором.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит Lada Largus в новой комплектации.