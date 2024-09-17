Россиянин случайно напоил друзей антифризом вместо спиртного

В Бурятии мужчина по ошибке дал выпить друзьям антифриз вместо алкоголя. Об этом говорится на сайте СК республики.

«Обвиняемый в багажнике своего автомобиля хранил две схожие пластиковые бутылки, одна из которых была наполнена спиртосодержащей жидкостью, разбавленной красным морсом, другая – антифризом, также красного цвета», — заявили следователи.

Впоследствии мужчина отдал знакомой одну из бутылок, полагая, что в ней находится спиртное. Женщина выпила содержимое вместе с двумя родственниками, после чего они начали чувствовать сильное недомогание. Их госпитализировали. Женщина и один из ее родственников скончались в результате сильного отравления.

Было возбуждено уголовное дело, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») и ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

До этого в Краснодарском крае нетрезвый мужчина затащил девочку в возрасте 5-7 лет в автомобиль.

«Эту ситуацию увидела толпа подростков и вступились за девочку, так как после того как девочка выскочила из машины и это пьяное существо пыталось ее сбить автомобилем... Как итог ребенка вытащили из -под колес, а этот товарищ избил подростка ( 17 лет), который спасал ребенка», — сообщали СМИ (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Помимо этого, мужчина также въехал в забор. На место прибыла полиция, ключи от машины забрали сотрудники.

Ранее в Уфе мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как его переехала машина.