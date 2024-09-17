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«АвтоВАЗ» выпустит Lada Largus в новой комплектации

Lada Largus получит комплектацию Comfort с новым салоном

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует выпустить Lada Largus в новой комплектации Comfort, которая встанет на ступеньку выше базового исполнения Classic. Об этом сообщает Quto.ru.

«В исполнении Comfort пятиместный универсал будет стоить 1,76 млн рублей. Он получит багажные рейлинги, мультимедийную систему и другие дверные карты — с полноценными ручками вместо отформованных методом литья «кармашков», — говорится в сообщении.

Продажи универсалов и фургонов Lada Largus на российском рынке начались 20 июня.

Пятиместный универсал Lada Largus предлагается в базовой комплектации Classic, которая оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, кондиционер, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением.

В оснащение фургона Lada Largus входят подушка безопасности водителя, кондиционер, ABS, система ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок с дистанционным управлением.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако позже все запасы оказались полностью распроданы.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая версия Lada Largus.

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